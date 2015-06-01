У Кіхтенка пропонують скасувати спецперепустки для в'їзду та виїзду з окупованого Донбасу

Заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Михайло Нечепорук пропонує скасувати спеперепустки для в'їзду та виїзду з неконтрольованої території.

Як повідомляє прес-служба Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, Нечепорук під час інспектування контрольних пунктів в’їзду та виїзду (Курахове, Георгієвське) заявив, що «основною проблемою, яка фактично є причиною величезних черг на контрольних пунктах, є недосконала система перепусток, що існує в області».

За його словами, поряд «з паперовим варіантом є електронна версія, але без папірця вона не діє».

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Як сказав Нечепорук, з отриманням паперової перепустки існує безліч проблем для пересічних громадян. Через це він має намір клопотати перед головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександром Кіхтенком щодо підготовки матеріалів для внесення пропозицій про зміну існуючого порядку, що значно пришвидшить перетин пунктів пропуску, особливо людьми, які ще не отримали перепустки.

У повідомленні сказано: «При новому порядку, що пропонується при використанні електронної бази, роль перепусток буде виконувати звичайний паспорт громадянина України, тому потреба в отриманні перепусток відпаде, а разом з нею і величезні черги та корупційна складова, якою встигла обрости дана система за короткий час існування».

Як відомо, в січні у зоні проведення АТО почав діяти пропускний режим. Відповідно до Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, в'їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї громадян України та іноземців (осіб без громадянства) здійснюється за умови пред’явлення документів, що посвідчують особу, та дозволу.