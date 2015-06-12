На нафтобазі під Києвом продовжують палати три великих резервуари з паливом

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 06:30 12 червня продовжується горіння 3 резервуарів ємністю 900 куб. м. Наразі рятувальники готуються провести чергову пінну атаку", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ ДСНС заявили, що в Києві не виявили перевищення норм забруднення повітря через пожежу на нафтобазі

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня. За даними МОЗ, загинуло п’ятеро осіб і 14 постраждало. Гасіння пожежі досі триває.

Увечері 11 червня, за даними секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, локалізація пожежі підійшла до фінальної стадії.