Газпром продаватиме в Україні рівно 7,5 млрд. кубів газу, а не ”не менше...”

«Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали протокол про продаж на внутрішньому ринку України 7,5 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання кореспондента агентства УНІАН, повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Підписано протокол, який чітко говорить, що рівно 7,5 млрд. кубометрів», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що делегація НАК «Нафтогаз України» в Москві працює над контрактом, щоб повністю узаконити поставки газу в Україну.

Відповідаючи на запитання, чи є імовірність підписання документа до 18 квітня - дати візиту в Україну прем`єр-міністра Росії Віктора ЗУБКОВА, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Як вийде, я ж не знаю, як там переговори йдуть».

Як повідомляв УНІАН, 12 березня «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афілійована компанія ВАТ «Газпром» щороку здійснюватиме прямі поставки газу промисловим споживачам України в об`ємі не менш як 7,5 млрд. куб. м.

Раніше газ промисловим споживачам України постачало спільне підприємство «Нафтогазу України» і «РосУкрЕнерго» - ЗАТ «УкрГаз-Енерго».