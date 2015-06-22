Адвокати Савченко намагаються знайти "благодійників", які відвезли льотчицю до Ростовської області - сестра

Українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко, яку незаконно утримують у російській в'язниці, хоче, щоб суд над нею у РФ відбувався в середині літа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомила її сестра Віра Савченко.

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"Наразі ми чекаємо суду по справі Савченко, нарешті закінчилось слідство, зараз адвокати ознайомлюються зі справою... Наразі вони вичитують усі ці 38 томів, де дуже багато, даруйте, брехні", - сказала вона.

За словами сестри Савченко, адвокати намагаються розшукати так званих свідків, які говорили, що "вони "благодійники", підвезли Надю із Луганської в Ростовську область".

"Коли суд буде, то Марк Фейгін заявляв, що він буде наприкінці літа, а Ілля Новіков каже, що в середині літа. Звичайно, сама Надя хоче, щоб це було в середині літа, тому що в будь-якому випадку Росія не скаже, що, "вибачте, ми помилились, не ту взяли". Росія обов'язково засудить. Надя не вірить уже, абсолютно зневірилась у цьому судочинстві у Росії... Я її розумію, і я думаю, весь світ, але все ж таки адвокати хочуть не дати можливості жодній брехні залишитися неспростовною", - сказала Віра Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко викрали бойовики на Донбасі влітку 2014 року, після чого її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

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26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

24 квітня цього року Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб і в незаконному перетині кордону.

6 травня Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 30 червня.

Створено Міжнародний комітет підтримки для звільнення, до якого увійдуть мер Парижа, президент Європейського парламенту, європейські депутати та відомі європейські митці.