Відтепер за декомунізацією України можна стежити онлайн
11:24, 08 липня 2015Суспільство
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Розробники створили спеціальну карту.
Мапа населених пунктів, які підлягають перейменуванню / Info-Light
В Інтернеті з'явилася мапа України, де позначені населені пункти, що, за законом про декомунізацію, мають бути перейменовані до 21 листопада 2015 року.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.ua.
Наразі на мапу нанесли 877 населених пунктів, серед яких - 28 міст, 48 містечок та 800 селищ.
Розробники пояснили, що з часом додаватимуть нові назви.
Лідерами за кількістю населених пунктів, що треба перейменувати, виявились Донецька та Луганська області.
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Єдиною повністю декомунізованою, згідно із мапою, стала Івано-Франківська область.
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