Відтепер за декомунізацією України можна стежити онлайн

В Інтернеті з'явилася мапа України, де позначені населені пункти, що, за законом про декомунізацію, мають бути перейменовані до 21 листопада 2015 року.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.ua.

Наразі на мапу нанесли 877 населених пунктів, серед яких - 28 міст, 48 містечок та 800 селищ.

Розробники пояснили, що з часом додаватимуть нові назви.

Лідерами за кількістю населених пунктів, що треба перейменувати, виявились Донецька та Луганська області.

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Єдиною повністю декомунізованою, згідно із мапою, стала Івано-Франківська область.