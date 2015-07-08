У Маріуполі СБУ затримала модератора півтисячі антиукраїнських груп у соцмережах

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

"Зловмисниця модерувала близько п’ятисот груп у соціальних мережах, які охоплювали майже півтора мільйона фоловерів. Вона поширювала заклики до насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, підтримки терористичних дій на сході країни, публікувала відео на підтримку мобілізації бойовиків тощо", - підкреслюється в повідомленні.

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Під час обшуку співробітники СБУ вилучили у пособниці терористів комп’ютерну техніку та електронні носії з матеріалами, що підтверджують її підривну діяльність, зазначили в прес-центрі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України.

Також перевіряється інформація щодо можливої координації дій зловмисниці з бойовиками так званої "ДНР".