У Авакова розповіли подробиці інциденту з прапором "Новоросії" в Миколаєві

Як пише на своїй сторінці в Facebook радник глави МВС Антон Геращенко, місце розміщення прапора було заміновано муляжем гранати "Ф-1".

"Мета проста - змусити українське місто Миколаїв говорити про те, що проросійські сили в регіоні нібито набирають сили... насправді для виконання такої простої задачі потрібен був один або максимум два агента, які на платній основі або в силу своїх переконань вивісили прапор на неохоронюваній вежі і поставили муляж гранати на розтяжку", - написав він.

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За його словами, СБУ почало розслідування по даній справі.

"Шанси на визначення зловмисників судячи з оперативної інформації - високі. За сепаратистську витівку доведеться відповісти 5-6 роками у колонії суворого режиму", - резюмував Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, у Корабельному районі Миколаєва невідомі замінували телевізійну вишку, розташовану в районі кладовища, і підняли над нею прапор так званої "Новоросії": на червоному тлі хрест синього кольору з білою окантовкою.