Порошенко: Сергій Нігоян продемонстрував, як треба любити Україну
Президент України Петро Порошенко наголошує, що герой Небесної Сотні Сергій Нігоян продемонстрував як треба любити Україну.
Як передає кореспондет УНІАН, про це глава держави сказав під час церемонії відкриття фрески Нігояна в сквері Небесної Сотні у Києві (вул. Михайлівська, 24-26).
"Сергію Нігояну по праву, по справедливості мною присвоєно звання Героя України. Героя України, яку він так любив. Герою України, задля якої він віддав своє життя, і від імені всього українського народу щира подяка і доземний уклін його батькам - за вашого прекрасного сина, за справжнього українця, який продемонстрував, як треба любити Батьківщину, і на прикладі якого будуть виховуватися покоління українців", - зазначив Порошенко.
Глава держави сказав, що у пам'яті українського народу Нігоян буде жити завжди, як і всі герої Небесної сотні.
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"Сергій і сьогодні надихає всіх нас боротися за Україну. У кожного в пам'яті і перед очима відеокадри, всі їх пам'ятають, коли Сергій читає вірш Шевченка: "Борітеся, і поборете. Хай вам Бог помагає". І ми так і робимо, як заповідав Сергій нам словами Великого Кобзаря", - наголосив президент.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко під час церемонії відкриття фрески Сергія Нігояна заявив, що замовники злочинів під час Революції Гідності на Майдані Незалежності ховаються в Москві.