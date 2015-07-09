Порошенко: Сергій Нігоян продемонстрував, як треба любити Україну

Як передає кореспондет УНІАН, про це глава держави сказав під час церемонії відкриття фрески Нігояна в сквері Небесної Сотні у Києві (вул. Михайлівська, 24-26).

"Сергію Нігояну по праву, по справедливості мною присвоєно звання Героя України. Героя України, яку він так любив. Герою України, задля якої він віддав своє життя, і від імені всього українського народу щира подяка і доземний уклін його батькам - за вашого прекрасного сина, за справжнього українця, який продемонстрував, як треба любити Батьківщину, і на прикладі якого будуть виховуватися покоління українців", - зазначив Порошенко.

Глава держави сказав, що у пам'яті українського народу Нігоян буде жити завжди, як і всі герої Небесної сотні.

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"Сергій і сьогодні надихає всіх нас боротися за Україну. У кожного в пам'яті і перед очима відеокадри, всі їх пам'ятають, коли Сергій читає вірш Шевченка: "Борітеся, і поборете. Хай вам Бог помагає". І ми так і робимо, як заповідав Сергій нам словами Великого Кобзаря", - наголосив президент.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко під час церемонії відкриття фрески Сергія Нігояна заявив, що замовники злочинів під час Революції Гідності на Майдані Незалежності ховаються в Москві.