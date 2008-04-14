У Києві розконсервоване будівництво станції метро «Львівська брама»

Столична влада розконсервувала будівництво станції метрополітену «Львівська брама» - підземний довгобуд почне приймати пасажирів вже у 2012 році. Про це сьогодні заявив Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ під час відвідин будівництва станції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, він нагадав, що будівництво «Львівської брами» розпочалося ще у 1989 році та, за планами, мало завершитись у 1996 р. Однак, через брак коштів станція стояла законсервована.

Він додав, що станція «Львівська брама» - важливий, але складний об’єкт. Її будівництво коштуватиме, приблизно, 300 млн. грн.

Перший заступник голови КМДА Денис БАСС повідомив, що рішення розконсервувати станцію метрополітену «Львівська брама» столична влада прийняла минулого року, коли формувалася Програма соціально-економічного розвитку міста.

«Ця станція досить важлива, тому що вона розташована в центральній частині міста... Запуск цієї станції дасть можливість обслуговувати більш як 10 тис. пасажирів на годину. Це значно покращить транспортне сполучення у Шевченківському районі, розвантажить наземний пасажирський транспорт в години пік», - сказав Д.БАСС.

Він зауважив, що вже виділені кошти для фінансування розробки проекту, тому що раніше існував лише попередній проект. За його словами, частково буде змінено проект реконструкції Львівської площі.

«Запланована торгівельно-розважальна частина, а також транспортна розв’язка. Ми будемо намагатися вирішити транспортні проблеми максимально, а всі виходи зі станції зробити через торгівельний комплекс. До речі, це один з перших об’єктів, до якого ми додали інвестиційну складову, що дало нам можливість залучити додаткове фінансування», - сказав перший заступник голови КМДА.