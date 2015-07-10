Мер Полтави на своєму авто збив депутата міськради та кількох пікетувальників (фото, відео)

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Полтавській області.

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"За попередньою інформацією, під час руху автомобіля, в якому знаходився мер Полтави, було травмовано депутата міської ради", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, також за медичною допомогою звернулися троє полтавців: два чоловіки, 76-ти і 66-ти років, та 48-річна жінка.

Згідно з повідомленням, на даний час на місці події працює слідчо-оперативна група Октябрського райвідділу міліції та працівники Державтоінспекції. Розгорнуто роботу штабу у складі керівництва міської міліції.

Як повідомляє місцевий сайт Останній Бастіон, ДТП за участі мера Олександра Мамая та місцевого депутата передував конфлікт Мамая з народним депутатом Сергієм Капліним та громадськістю, яка пікетувала будівлю міськради проти підняття тарифів на комунальні послуги, вартість проїзду в громадському транспорті.

"Мамай зачинився в кабінеті. Громада й депутати заблокували кабінет очільника Полтави й намагалися його відчинити, але згодом міський голова сам вийшов і спробував накивати п’ятами з приміщення міськради. «Фольксваген», на якому намагався втекти Мамай із водієм таки було заблоковано. Сергій Каплін намагався вдертися в салон до Олександра Мамая, але зрештою, не витримавши тиску, автівка Мамая дала газу. Під колеса Мамаю потрапив міський депутат Шамота й кілька людей, зокрема й працівників ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що мер Полтави прокоментував ДТП.

"Я збирався їхати на обідню перерву. Автомобілю не давали проїхати, народний депутат Каплін затримав мене і вдарив, тоді я зрозумів, що моєму життю загрожує небезпека, тому я почав їхати. Я був у стані афекту і не відразу зрозумів, що відбувається", - відповів Мамай на питання, чому він наїхав на кількох людей, коли тікав від обуреної громади.