В Одесі завтра продовжать роботу громадського транспорту у зв'язку з матчем "Шахтар"-"Динамо"

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків із громадськістю Одеської міської ради, у зв'язку з проведенням матчу за Суперкубок України між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Динамо» (Київ) в ніч на 15 липня робота деяких маршрутів міського транспорту буде продовжена до 01.00.

Зокрема, продовжать роботу автобусів загального користування 15-ти маршрутів, тролейбусів двох маршрутів і одного трамвайного маршруту.

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Стадіон «Чорноморець», на полі якого відбудеться матч, розташований у Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня о 21.00 на стадіоні «Чорноморець» відбудеться футбольний матч за Суперкубок України між ФК «Динамо» та ФК «Шахтар». Громадський порядок під час футбольного матчу забезпечуватимуть близько 1,2 тис. правоохоронців.