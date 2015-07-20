На Львівщині прикордонники виявили полонених мігрантів, проводиться спецоперація по звільненню

Як повідомляє УНІАН, на сайті Держприкордонслужби зазначається, що надійшла інформація, що в Сихівському районі міста Львова незаконно утримуються люди.

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«Попередньо було встановлено, що в помешканні утримують 4 незаконних мігрантів-вихідців з В’єтнаму та Узбекистану», - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що причетними до тримання людей, скоріш за все, є організатори переправки мігрантів через кордон. «Вони вимагають від бранців доплатити кошти у розмірі близько 10 тисяч доларів США за їх «подорож» до країн Європи», - зазначають в Держприкордонслужбі.

У повідомленні зазначено: «Наразі прикордонниками спільно зі співробітниками МВС проводиться операція по звільненню мігрантів з полону».