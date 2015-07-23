МЗС України уточнює: жертвами ДТП у Польщі стали троє українців

Як повідомили УНІАН в Департаменті політики і комунікацій МЗС України, за даними станом на 15.00 в результаті аварії троє осіб загинули на місці, 2 особи перебувають у лікарні.

Також наразі в лікарнях міст Гарволін, Отвоцк, Мінськ-Мазовєцкий, Рикі та Варшава перебуває 22 особи, які потребують медичної допомоги.

Ще 22 особи, яким була надана перша медична допомога на місці і які не потребують госпіталізації, перебувають у Повітовому осередку спорту і рекреації м.Мєнтне.

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Нагадується, що сьогодні о 6.20 за місцевим часом на трасі S17 «Люблін-Варшава», в селі Гужно-Колонія біля Гарволіна (Мазовецьке воєводство) сталася ДТП за участю громадян України.

Рейсовий автобус з українською реєстрацією, у якому перебували 49 громадян України, в’їхав у дерево на узбіччі дороги, ймовірно, через перевтому водія. Остаточний висновок щодо причини аварії буде зроблено польською прокуратурою.

На місці аварії перебуває консул України в Польщі, яка надає необхідну допомогу нашим співвітчизникам.

Для отримання додаткової інформації родичі постраждалих громадян України можуть звертатися до Посольства України в Республіці Польщі за номером телефону (00 48) 698 608 837 або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України за номером (044) 238 16 57.

Як повідомляв УНІАН, за даними Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, посол України у Польщі Андрій Дещиця у розмові з прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком заявив, що кількість загиблих українців внаслідок аварії автобуса у Польщі збільшилась до шістьох осіб: троє осіб загинули на місці, троє померли в лікарні.

Раніше повідомлялось про чотирьох і п’ятьох загиблих.