У Польщі озвучили попередню причину аварії українського автобуса

12:38, 23 липня 2015
Суспільство
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Попередньою причиною автокатастрофи українського автобуса у Польщі стала перевтома водія.

egarwolin.pl

За попередніми висновками, причиною автокатастрофи стала перевтома водія автобуса, повідомляє zaxid.net.

 «Все вказує на те, що причиною ДТП стала перевтома водія, але остаточні висновки зробить прокуратура», – заявив Яцек Козловські, глава Мазовецького воєводства, на території якого сталася трагедія.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Посольства України в Республіці Польща, сьогодні о 6.20 за місцевим часом на трасі за 70 км від Варшави сталася ДТП за участю українського автобуса, який прямував за маршрутом Долина - Івано-Франківськ - Варшава.

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