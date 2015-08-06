Суддю Луцького міськрайонного суду підозрюють у хабарництві

”Унаслідок його протиправних дій низці державних та комерційних банків України було завдано збитків – не повернуто кредити на суму майже 25 млн грн”, - повідомляє прес-центр СБУ.

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Як пояснили УНІАН у прокуратурі Волинської області, досудовим розслідуванням встановлено, що суддя, всупереч вимогам Конституції України та Закону України ”Про судоустрій і статус суддів”, у квітні 2011 року ухвалив завідомо неправосудне рішення у цивільній справі, яким задовольнив позовну заяву громадянина до його нібито цивільної дружини без дослідження матеріалів справи та за межами позовних вимог.

Таке рішення судді дозволило так званій цивільній дружині громадянина вивести з-під заборони відчуження 27 об`єктів нерухомості та визнати недійсними договори іпотеки, застави приміщень, укладені нею з банками на загальну суму близько 25 млн грн.

Для приховування своїх злочинних дій у травні 2011 року завідомо неправосудне рішення, проголошене у цивільній справі, суддя замінив на підроблене.

За матеріалами УСБУ у Волинській області прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Слідчим відділом прокуратури області судді Луцького міськрайонного суду сьогодні, 6 серпня, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Триває слідство.