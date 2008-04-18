Ющенко запустив Одеський нафтопереробний завод

Сьогодні після реконструкції запущено Одеський нафтопереробний завод.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії запуску підприємства взяв участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який перебуває в Одесі з робочою поїздкою. Він подякував компанії «Лукойл» за те, що вона стримала своє слово і провела реконструкцію підприємства за два з половиною роки.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що відкриття підприємства - це подія, значуща не тільки для Одеської області, але й для всієї України.

Президент зазначив, що потужності підприємства дозволять переробляти на рік 3 млн. тонн сибірської нафти. «Я і українська сторона високо цінуємо те, що ви робите в Україні», - сказав Президент, звертаючись до керівника «Лукойлу» Вагіта АЛЄКПЄРОВА.

У свою чергу, В.АЛЄКПЄРОВ підкреслив, що в реконструкцію підприємства вкладено близько 200 млн. доларів і запевнив Президента України, що продукція, яку випускатиме НПЗ, буде високої європейської якості.

Нагадаємо, ВАТ «Лукойл», яке володіє ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ», у липні 2005 року зупинило Одеський нафтопереробний завод для широкомасштабної модернізації до 2009 року. Інвестиції в модернізацію підприємства оцінюються майже в 380 млн. доларів США.

З початку роботи підприємство планує вийти на щомісячну переробку близько 200 тис. тонн сировини.

Після завершення реконструкції Одеський НПЗ у жовтні 2007 року одержав перші 51,5 тис. тонн нафти, з яких переробив 12,2 тис. тонн і виготовив 7,8 тис. тонн мазуту. Проте, через технологічні проблеми НПЗ припинив запуск.

Переробка поновилася в березні 2008 року. ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський нафтопереробний завод» у березні переробило 42,5 тис. тонн нафти, підприємство виготовило 4,2 тис. тонн бензину, 6,4 тис. тонн дизельного пального і 20,1 тис. тонн мазуту, на НПЗ надійшло 15 тис. тонн нафти. До кінця 2008 року НПЗ планує переробити близько 2 млн. тонн нафти.

Глибина переробки сировини на Одеському НПЗ після першого етапу реконструкції зросла з 52% до 74%, а вихід світлих нафтопродуктів - з 38% до 52%. Проведені заходи дозволять підприємству випускати бензин, що відповідає стандартам Euro-3, дизельне пальне – стандартам Euro-4, тоді як до реконструкції завод виробляв нафтопродукти, що не відповідали євростандартам.

В результаті реалізації другого етапу реконструкції Одеського НПЗ, який планується проводити без зупинки виробництва, глибина переробки сировини зросте до 96%, а вихід світлих нафтопродуктів - до 74%.

Після введення НПЗ в експлуатацію планується щомісячно переробляти до 250 тис. тонн нафти, що дозволить одержувати до 120 тис. тонн пального.

Інвестиційна програма розвитку і технічного переоснащення НПЗ до 2013 року передбачає приведення якості одержуваного пального до рівня вимог світових стандартів, воно повинне відповідати європейським екологічним нормам. Глибину переробки нафти планується збільшити до 85-90%. Також програмою заплановане скорочення викидів шкідливих відходів виробництва шляхом упровадження нових прогресивних технологій, устаткування, матеріалів і підвищення рівня автоматизації управління техпроцесами.

Довідка УНІАН. Одеський НПЗ здатний щорічно переробляти 2,8 млн. тонн нафти. З 2000 року завод належить російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ». Компанії "ЛУКОЙЛ" належать 6 нафтопереробних заводів у Росії і за кордоном: в Україні, Болгарії і Румунії. Їх сукупна потужність становить 14 мільйонів тонн нафти на рік.