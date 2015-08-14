Мінприроди доручили розробити "дорожню карту" щодо видобутку бурштину в Україні

Таке рішення прийнято за результатами наради з питання видобутку бурштину, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Нам потрібна чітка дорожня карта щодо проблеми бурштину в Україні, що враховуватиме інтереси держави. Очікую від Мінприроди розроблення конкретного плану дій із зрозумілими та прийнятними для людей кроками. Він має давати відповіді на запитання: хто і що повинен зробити для вирішення бурштинової проблеми та розвитку цієї галузі», - підкреслив Вощевський.

Як наголосив віце-прем’єр, необхідно визначитися, як має бути організований видобуток бурштину: державна монополія, монополія комунальних підприємств чи вільний ринок. Це ж саме стосується ринку збуту та права на експорт.

За його словами, «дорожня карта» має допомогти вирішити питання прийнятних технологій видобутку бурштину, порядку отримання спеціальних дозволів, відновлення територій, що вже постраждали внаслідок нелегального видобутку. Він вважає за необхідне законодавчо закріпити обов’язки та відповідальність щодо рекультивації ділянок після легального видобутку бурштину, а також заборонити застосування помпового методу.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що окремим пунктом має стати запровадження механізму залучення місцевого населення до легальної роботи з видобутку бурштину. Мають бути запропоновані шляхи вирішення соціальних питань.

Крім того, потребує вирішення проблема оподаткування видобутку бурштину та розподілу податків між місцевим та державним бюджетами.

Як йдеться в повідомленні, за інформацію експертів, Україна в минулому році нелегально експортувала до 70 тонн бурштину загальною вартістю близько 230 млн. дол.

Разом з тим, потенційні запаси бурштину в надрах України можуть становити від 2 до 10 тис. тонн, але для їх підтвердження держава має забезпечити проведення комплексу геолого-розвідувальних робіт. Лише їх проведення дасть змогу відкрити нові родовища, що є важливим з точки зору стратегії розвитку галузі. Експертами відзначено, що на сьогодні в Україні відомі лише два родовища бурштину, інші його поклади класифікуються як рудопрояви, які є недостатньо розвіданими.

«Видобуток бурштину – надзвичайно перспективна галузь для держави. Поклади «сонячного каміння» зосередженні не лише на Поліссі, де до його нелегального видобутку залучені понад 50 тис. людей, а й в інших регіонах України. Ми маємо комплексно підійти до розробки стратегії розвитку цієї галузі та кардинально змінити ситуацію. Кошти від видобутку бурштину мають вирішувати соціальні питання, відновлювати і зберігати природу Полісся та наповнювати державний бюджет», – підкреслив Вощевський.

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За словами віце-прем’єр-міністра, опрацьовані пропозиції будуть представлені на розгляд прем’єр-міністру Арсенію Яценюку для прийняття подальших рішень.

Участь у нараді взяли керівники секретаріату КМУ, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Гемологічного центру Мінфіну, МВС, ДФС, Асоціації з вивчення рудних родовищ, ДП «Бурштин України», ДАК «Українські поліметали» і ТОВ «Сонячне ремесло», зазначається в повідомленні.