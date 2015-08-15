У жовтні в Україні стартує черговий призов до армії

Про це повідомив заступник голови міськвійськомату Києва Ігор Слюсаренко, передає Обозреватель.

Він зазначив, що "вивчення призовного ресурсу" строковиків влітку, по суті, не припинялося.

"Робота в цьому напрямку не припинялася. З вересня почнуться медкомісії – хтось вперше буде проходити, хтось повторно. Були ж призовники, які навесні, з якихось причин, отримали відстрочку за станом здоров'я, наприклад", - розповів Слюсаренко.

Воєнком також повідомив, що осінній призов на строкову службу, згідно з розпорядженням Президента України, закінчиться 30 листопада.

Раніше УНІАН повідомляв, раніше президент Петро Порошенко своїм указом вніс зміни в указ, продовживши терміни весняного призову з травня до червня. У той же час термін осіннього призову залишився незмінним - з жовтня по листопад 2015 року.