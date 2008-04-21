Урядова комісія назвала три можливі причини катастрофи вертольота над Чорним морем

Урядова комісія підписала звіт прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО за результатами розслідування причин катастрофи вертольота МІ-8МТ.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Урядова комісія із залученням незалежних експертів з Міністерства оборони України, Головного підприємства обробки польотної інформації, Державної авіаційної адміністрації, слідчих військової прокуратури Південного регіону України встановила, зокрема, що екіпаж вертольоту, який здійснював плановий політ за маршрутом «місто Вилкове - острів Зміїний» з метою забезпечення діяльності прикордонної застави на Зміїному, мав необхідні допуски до виконання польотів, а рівень його підготовки відповідав поставленому завданню. Підготовка до польоту була проведена на належному рівні.

Також з’ясовано, що вертоліт МІ-8МТ 1983 року випуску проходив капітальний ремонт на Конотопському авіаремонтному заводі у 2006 році. Вертоліт експлуатувався у межах встановлених міжремонтних ресурсів.

“Впродовж польоту до виникнення особливої ситуації системи автоматичної реєстрації параметрів польоту та бортовий самописець фіксували штатну роботу екіпажу та техніки. На 6-й хвилині 5 секунд польоту виникла небезпечна ситуація, яка характеризувалася стрімкою зміною положення вертольоту у просторі та виходу протягом 3-4 секунд параметрів польоту за встановлені експлуатаційні обмеження, що призвело до зіткнення із землею, руйнування транспортного засобу та загибелі членів екіпажу й пасажирів”, йдеться у звіті.

Причинами катастрофи, за даними Урядової комісії, могла стати неспроможність екіпажу вивести вертоліт із складного положення, в якому він опинився під час маневрування, критичний дефіцит часу та можлива несправність системи управління.

Як відзначають в Держприкордонслужбі, такі висновки зроблені на основі вивчення усіх наявних матеріалів, аналізу запиту польотної інформації, проведеного дослідження агрегатів системи управління та льотного експерименту з відтворення на комплексному тренажері умов польоту.

З метою встановлення остаточних причин катастрофи продовжується робота технічної комісії із залученням провідних фахівців Державного науково-дослідного інституту (м. Київ) та Державного науково-випробовувального центру авіації (м. Феодосія), Міністерства оборони України та підприємств авіаційної промисловості.

Наразі згідно з наказом голови Державної прикордонної служби України здійснюються комплексні організаційно-технічні заходи із забезпечення безпеки польотів, підкреслили в ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня розбився вертоліт Мі-8 Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, який летів за маршрутом "Одеса - Вилкове - о.Зміїний". На борту вертольота перебували 14 людей, з них 13 військовослужбовців і 1 цивільна. Одна людина була врятована.

27 березня розпорядженням Кабінету Міністрів України була утворена Урядова комісія з розслідування причин аварії вертольота Мі-8, яку очолив міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

Згідно з розпорядження, звіт про результати аварії та вжиті заходи Урядова комісія має подати кабміну до 17 квітня.