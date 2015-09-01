Геращенко: Ще один поранений під Радою нацгвардієць перебуває у вкрай важкому стані

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Стан ще одного бійця Нацгвардії лікарі оцінюють як вкрай важкий. Він на межі життя і смерті", - йдеться у його повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в сутичках під Радою постраждала 141 особа, з них 131 – міліціонери і гвардійці.

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31 серпня від поранення помер військовослужбовець Національної гвардії України, старший солдат Ігор Дебрін, 1990 року народження.

Сьогодні повідомлено про смерть другого бійця Нацгвардії, пораненого 31 серпня під час зіткнень під Верховною Радою, Дмитра Сластикова, призовника із Жовтих Вод.

Пізніше стало відомо, що в Олександрівській лікарні помер ще один, вже третій, поранений вчора під Верховною Радою.