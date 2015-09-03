Порошенко назвав стратегічний напрямок розвитку українського війська
Україна нарощуватиме кількість військовослужбовців, які служитимуть за контрактом.
Про це заявив президент України Петро Порошенко під час обговорення Воєнної Доктрини на засіданні Ради національної безпеки та оборони, повідомляє прес-служба глави держави.
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"Ми, безумовно, будемо збільшувати контрактну складову і відповідні доручення мною вже дані і керівництву Міністерства оборони, і керівництву Генерального штабу. Думаю, що це стратегічний напрямок формування українського війська", - зазначив президент.
За його словами, в першу чергу йдеться про підрозділи, які нестимуть службу в зонах підвищеного ризику, неподалік кордону та потребуватимуть спеціальних технічних знань, дорогої підготовки.
Водночас Порошенко зауважив, що "у будь-якому випадку призов буде збережено". На його переконання, це є необхідним, зважаючи на збереження загрози з боку Росії.
"Військова загроза зі Сходу - це зрима перспектива, на жаль, на десятки років. Кожне нове покоління повинне мати армійський досвід. Отримати його можна тільки пройшовши сувору військову школу", - сказав Порошенко.
"Щоб було, якби ми минулого року не мали сотні тисяч українських хлопців, які мали військовий досвід? Як би ми тоді зустрічали агресора?", - також додав він.
Разом з тим глава держави зауважив, що "жодна із сучасних армій світу під час реальної війни не комплектувалася контрактниками на 100%".
Президент висловив переконання, що до 2020 року українська армія має досягти стандартів НАТО.