Порошенко назвав стратегічний напрямок розвитку українського війська

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час обговорення Воєнної Доктрини на засіданні Ради національної безпеки та оборони, повідомляє прес-служба глави держави.

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"Ми, безумовно, будемо збільшувати контрактну складову і відповідні доручення мною вже дані і керівництву Міністерства оборони, і керівництву Генерального штабу. Думаю, що це стратегічний напрямок формування українського війська", - зазначив президент.

За його словами, в першу чергу йдеться про підрозділи, які нестимуть службу в зонах підвищеного ризику, неподалік кордону та потребуватимуть спеціальних технічних знань, дорогої підготовки.

Водночас Порошенко зауважив, що "у будь-якому випадку призов буде збережено". На його переконання, це є необхідним, зважаючи на збереження загрози з боку Росії.

"Військова загроза зі Сходу - це зрима перспектива, на жаль, на десятки років. Кожне нове покоління повинне мати армійський досвід. Отримати його можна тільки пройшовши сувору військову школу", - сказав Порошенко.

"Щоб було, якби ми минулого року не мали сотні тисяч українських хлопців, які мали військовий досвід? Як би ми тоді зустрічали агресора?", - також додав він.

Разом з тим глава держави зауважив, що "жодна із сучасних армій світу під час реальної війни не комплектувалася контрактниками на 100%".

Президент висловив переконання, що до 2020 року українська армія має досягти стандартів НАТО.