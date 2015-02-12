Меркель: Мінські домовленості - «проблиск надії», яким потрібно скористатися

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона сказала, прибувши на неформальний саміт ЄС до Брюсселя.

«Це проблиск надії, не більше і не менше. Ми спробуємо цим скористатися», - заявила Меркель.

Вона зазначила, що зараз «дуже важливо, щоб за словами пішли дії».

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Як повідомлялося, сьогодні, 12 лютого, у Мінську за підсумками переговорів лідерів «нормандської четвірки», які тривали понад 16 годин, затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Нові домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають, зокрема, припинення вогню з 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь.

Раніше УНІАН повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що під час переговорів щодо України у Мінську президент Росії Володимир Путін натиснув на лідерів бойовиків з тим, щоб погодити припинення вогню від суботи, 14 лютого.