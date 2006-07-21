Держслужбовці проходитимуть атестацію на знання державної мови

21 липня Урядовий комітет під головуванням віце-прем’єр-міністра В’ячеслава КИРИЛЕНКА схвалив проект Постанови про внесення змін до Положення про проведення атестації державних службовців та Положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем’єр-міністра України В.КИРИЛЕНКА.

Відповідно до цих змін, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування будуть проходити атестацію на знання та використання в роботі державної мови.

„18 травня в Кабінеті Міністрів ми провели нараду з питань забезпечення розвитку державної мови в Україні. За її результатами Головне управління державної служби розробило відповідний проект Постанови, завданням якого є забезпечення безумовного виконання статті 10 Конституції України службовцями”, - зазначив В.КИРИЛЕНКО.