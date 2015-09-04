Аваков заявив, що під час заворушень під Радою мітингувальникам роздавали гранати
20:19, 04 вересня 2015Суспільство
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що під час мітингу біля будівлі Верховної Ради, який проходив 31 серпня, невідомі люди роздавали шашки і гранати.
Мітингувальникам під Радою роздавали вибухонебезпечні предмети / Фото УНІАН
Про це повідомляє видання «Сегодня».
«Значною мірою вони (ці особи) встановлені, щодо них йде робота, в тому числі, хто роздавав вибухонебезпечні предмети, шашки, світлошумові гранати, обв'язані стрічками, де були гайки і все інше», - зазначив Аваков.
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Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід 18 затриманим у справі про сутички біля стін Верховної Ради, 16 з них - утримання під вартою строком на 60 днів, двом - під домашнім арештом.
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