Аваков заявив, що під час заворушень під Радою мітингувальникам роздавали гранати

Про це повідомляє видання «Сегодня».

«Значною мірою вони (ці особи) встановлені, щодо них йде робота, в тому числі, хто роздавав вибухонебезпечні предмети, шашки, світлошумові гранати, обв'язані стрічками, де були гайки і все інше», - зазначив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід 18 затриманим у справі про сутички біля стін Верховної Ради, 16 з них - утримання під вартою строком на 60 днів, двом - під домашнім арештом.