Європарламент проведе дебати щодо порушення Росією прав Сенцова і Кольченка

Депутати Європейського парламенту проведуть спеціальні дебати у зв’язку з грубим порушенням Росією прав громадян України Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

"У відповідь на моє звернення депутати Європарламенту проведуть спеціальні дебати щодо грубого порушення в РФ прав Сенцова і Кольченка", - написав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова та активіста Кольченка російські спецслужби затримали в Криму у травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненого в РФ "Правого сектора". Згідно з версією російського слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді міст Криму, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

25 серпня суд в Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.