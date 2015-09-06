В "ОУН" вимагають звільнення бійців, підозрюваних у причетності до сутичок під ВР (відео)

Про це заявив командир батальйону «ОУН» Микола Коханівський, передає "Громадське".

«Якщо зараз будуть апеляції в суди, якщо не будуть відпускати наших побратимів, ми всі з'їдемось в Київ. Відповідно, будемо влаштовувати акції протесту, поки не відпустять наших побратимів. У нас немає вибору, коли є вже загроза життю наших побратимів. Зокрема, як сталося з Богданом Тицьким, з Бойком В'ячеславом. Ми не будемо цього терпіти", – зазначив він.

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При цьому командир "ОУН" наголосив, що його заява не стосується бойових підрозділів, які зараз перебувають на фронті.

Крім того, Коханівський заявив, що батальйон готується "щоб всі були у бойовій готовності і були готові до провокацій, бо вже реально є загрози життю затриманих".

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії . Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією, іншими організаціями.