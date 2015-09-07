До України прийшло похолодання з дощами: температура у Києві сягне +18
10:00, 07 вересня 2015Суспільство
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Тиждень в Україні почнеться з похолодання та дощів.
REUTERS
У понеділок, 7 вересня, на сході України, а також місцями в центрі країни очікуються дощі з грозами, повідомляє Укргідрометеоцентр.
Температура вдень встановиться на рівні від +15 до +28.
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У східному регіоні очікується температура +23...28, у західному +15...21, у центральному+20...25, у південному +23...27, у північному +18...20.
У Києві сьогодні буде сонячно, але прохолодно: стовпчики термометрів сягнуть позначки +18.
Як раніше повідомляв УНІАН, напередодні в Україні оголосили штормове попередження.
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