МВС: У справі про масову бійку в харківському студмістечку досі залишається один підозрюваний

У справі про масову бійку в харківському студмістечку в червні 2015 року залишається один підозрюваний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник Харківського міського управління міліції Андрій Крищенко.

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"Підозра тільки одній людині на даний момент оголошена. Проводиться подальша робота. Стаття 296 (хуліганство). Міра запобіжного заходу – домашній арешт. Ми виходили з іншою мірою запобіжного заходу, суд обрав домашній арешт", - сказав Крищенко.

Він наголосив, що підозрюваний не має ніякого відношення до добровольчих батальйонів, як про це повідомляли деякі ЗМІ.

Крищенко наголосив, що чоловік співпрацює зі слідством, однак не уточнив, яким чином.

Начальник харківської міліції зауважив, що в масовому погромі брали участь 37 осіб.

"Кожному потрібно довести певні конкретні дії, ті удари, які він робив. Їх локалізацію тощо. Кожній людині в кожному конкретному випадку. Дуже важко розділити між 37 особами, тому це, на жаль, займає дуже тривалий час", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 12 червня у Харкові близько 35 молодиків у балаклавах вчинили погром у студмістечку на вулиці Отакара Яроша. Внаслідок бійки були госпіталізовані 6 осіб, із них четверо, громадяни Йорданії, були госпіталізовані в тяжкому стані. Ще трьом постраждалим допомога була надана амбулаторно.

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За інформацією харківської міліції, поки немає відомостей, що бійка сталася на національному ґрунті, оскільки більшість постраждалих – українці.

12 червня міліція затримала п’ятьох підозрюваних в участі в погромі, однак пізніше прокуратура заявила, що офіційно підозрюваних і затриманих у цій справі не було.

Слідство ведеться за статтею розбій, хуліганство, замах на життя групою осіб стосовно групи осіб.