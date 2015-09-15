МОЗ та Мінрегіон не рекомендують знижувати температуру в житлових приміщеннях до 16 градусів

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що МОЗ у рамках підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду надало рекомендації щодо можливого зниження мінімально допустимої температури у житлових приміщеннях з 18°С до 16°С.

"Питання щодо зниження мінімально допустимої температури повітря у житлових приміщеннях до 16 °С не дуже коректне, оскільки відсутні інші параметри мікроклімату, зокрема вологість", - йдеться в повідомленні.

"Розглянувши відповідні нормативні документі та рекомендації, зроблений висновок, що розрахункова температура повітря в житлових кімнатах не повинна бути нижчою за 18°С", - наголосили в МОЗ.

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У висновках міністерства зазначається, що "більш низькі температури у приміщеннях (особливо у зоні дихання дітей на висоті 1 м від підлоги, де температура повітря буде нижче ніж запропоновані 16 °С), можуть сприяти переохолодженню організму людини (...), що буде сприяти загостренню хронічних захворювань та виникненню захворювань органів дихання та розповсюдженню інфекційних захворювань. Крім того, зниження температури повітря у житловому приміщенні може призвести до порушення нормативного повітрообміну (...) та збільшення вологості у приміщеннях квартири. Це також може спричинити ураження огороджувальних конструкцій пліснявими грибами, що є ризиком виникнення алергічних захворювань і захворювань органів дихання".

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Окрім цього, висновку про недоцільність зниження температури дійшли і в Мінрегіоні.

"Мінрегіон не рекомендує зниження нормативної температури в помешканнях з +18 до +16", - зазначається в повідомленні прес-служби відомства.

У даному відомстві нагадали: "У 2014 році це питання вже розглядалося Міністерством. Тоді зменшення нормативної температури повітря у помешканнях українців на 2 градуси було визнано недоцільним".

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Раніше УНІАН повідомляв, що МОЗ та Мінрегіон ініціюють зниження мінімально допустимої температури в квартирах у зимовий період на рівні 16 градусів.

При цьому заступник Мінрегіону сказав, що зниження мінімального температурного режиму до 16 градусів потребує відповідного законодавчого врегулювання.