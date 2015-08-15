Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Бузини на два місяці

Шевченківський райсуд міста Києва за клопотанням прокурора продовжив запобіжний захід у виді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві журналіста Олеся Бузини Денису Поліщуку.

Про це повідомляється на сторінці київської прокуратури у Facebook.

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Строк тримання під вартою Поліщука продовжено на 60 днів.

Як повідомлялося, раніше Шевченківський райсуд міста Києва продовжив на 60 днів запобіжний захід у виді тримання під вартою підозрюваному Медведьку.

Нагадаємо, вбивство одіозного журналіста Бузини сталося 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці.