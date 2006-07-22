Китайські вантажівки вироблятимуться в Україні

Сьогодні корпорація «Богдан» і китайська корпорація Chіna Dong Feng Motor Іndustry І&E Co., Ltd заклали перший камінь в будівництво в Черкасах нового заводу з виробництва вантажних автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії закладки каменя взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні ГАО Юй Шен, голова Черкаської облдержадміністрації Олександр ЧЕРЕВКО, віце-губернатор провінції Хубей ЛЮ Юфань, президент корпорації «Богдан» Олег СВИНАРЧУК, віце-президент Chіna Dong Feng Motor Іndustry І&E Co., Ltd ЧЖУ Фушоу.

Як зазначив О.СВИНАРЧУК, закладка першого каменя буде підґрунтям для зв`язків між Черкаською областю і провінцією Хубей. За його словами, новий проект не був би можливий без підтримки місцевої влади, зокрема, губернатора Черкаської області і без особистої підтримки віце-губернатора провінції Хубей.

За словами А.ЧЕРЕВКА, товарооборот Черкаської області і Китаю в першому півріччі 2006 року склав 20 млн. доларів. Він висловив сподівання, що після завершення будівництва нового заводу цей показник зросте в кілька разів.

Також учасники церемонії заклали алею ялин.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня ВАТ "Луцький автомобільний завод" (ЛуАЗ, Луцьк) і китайська компанія Chіna Dong Feng Motor Іndustry І&E Co., Ltd підписали контракт на будівництво в Україні нового заводу з виробництва вантажних автомобілів. Введення в експлуатацію нового заводу буде здійснене до кінця 2007 року.

Інвестиції в будівництво нового заводу складуть понад 35 млн. доларів. Участь китайських партнерів полягає в постачання устаткування, технічної документації та участі в пусково-налагоджувальних роботах.

Проектна потужність заводу складе 12 тис. автомобілів на рік. Гама автомобілів щодо вантажопідйомності становитиме від 2 до 10 тонн. Новий завод дозволить створити близько 1000 нових робочих місць.

Раніше в Україні великовузловим складанням автомобілів Dong Feng займалися ЗАТ "ЗАЗ" і ТОВ "Українська компанія "Фотон".