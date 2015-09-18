Україна на Генасамблеї ООН порушить проблему екологічних наслідків російської агресії на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

Заступник глави АП зазначив, що Україна на Генасамблеї запропонує низку ідей, пов'язаних з боротьбою з тероризмом і екстремізмом. "У цьому зв'язку президент має виголосити ряд конкретних ініціатив", - сказав Єлісєєв.

Він зауважив, що важливого значення буде приділено правам людини у Криму.

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"Інше питання, яке має пряме відношення до ситуації на Донбасі, це питання пов'язане із захистом довкілля в умовах конфліктів, тобто ми хочемо привернути увагу до екологічного виміру російської агресії, і також показати потенційні можливі наслідки екологічної катастрофи у Донецькій і Луганській області внаслідок агресивних дій російських бойовиків", - зазначив він.

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Також, він поінфомував, що Україна планує розпочати в ООН дискусію з теми гібридних війн та способів протидії їм з метою мобілізації міднародної підтримки, а також ініціювати обговорення зодо протидії інформаційним війнам та пропаганді.