Телеканал "1+1" обурений погрозами з боку скандального владики Павла

Зокрема, митрополит заявив: «Наступні якщо будуть такі нападки, я просто зроблю так, щоб моя негідна поведінка (на їхню думку), віддалася їм сторицею. Тому що більше такого невігластва, приниження, глузування від горе-журналістів Церква не може терпіти. Ми не зобов'язані відповідати на дурні питання...».

Телеканал "1+1" обурений подібними погрозами та у разі необхідності відстоюватиме права своїх співробітників згідно з чинним законодавством України.

"1+1" заявляє, що й надалі планує розкривати правду щодо будь-яких фактів корупції та зловживання владою – неважливо з чийого боку – служителів церкви, політиків або звичайних шахраїв.

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Так, вже в найближчому випуску програми «Гроші» у понеділок, 21 вересня, з’явиться спеціальний сюжет-розслідування щодо незаконної діяльності згаданого митрополита.

«У жодному разі не хочу образити почуття вірян, але владика Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь), здається, свідомо не хоче визнавати право громадян на отримання неупередженої інформації не лише про політичних діячів України, але й про тих, хто виконує місію духовного наставництва. Більше того, він бере на себе роль визначати, кого карати, а кого милувати від імені Бога. Він сам вирішує карати лише тих, хто заважає йому їздити на лімузині, та тих, хто насмілюється ставити питання про його розкішне життя в той час, як його паства бідує, прикриваючись її ім’ям при цьому», - заявив ведучий та креативний продюсер програми «Гроші» Олександр Дубінський.