Прикордонники вже почали пропускати вантажівки в Крим через "Каланчак", де утворився великий затор

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Херсонського прикордонного загону полковник Анатолій Федорчук заявив у коментарі журналістам, що затримки на пункті в'їзду-виїзду на територію тимчасово окупованого півострова, через що утворився трикілометровий затор, пов'язані з роботою прикордонної служби іншої сторони.

Читайте такожАктивісти перекрили дорогу до Криму біля пункту пропуску "Каланчак""Автомобілі стоять, тому що їх нікуди пропускати. Місць у нейтральній зоні немає, тому ми і не пускаємо поки що їх туди. За останню добу ми пропустили 90 вантажівок, це набагато менше, ніж зазвичай. При цьому легковий транспорт вільно проїжджає адмінкордон", - заявив Анатолій Федорчук.

Зараз, як передає кореспондент УНІАН, українські прикордонники вже почали пропускати вантажівки. За останні півгодини через КПВВ "Каланчак" пропустили 5 фур, решта чекають своєї черги.

Документи на більшість транспортних засобів вже оформлені, єдина проблема - відсутність місця в нейтральній зоні.

Зазначимо, що легкові автомобілі проїжджають адмінкордон без затримок. Пішоходи також проходять пункт без проблем.

За словами Федорчука, акція кримських татар і активістів на роботу прикордонної служби не вплине.

"Ми відповідаємо за роботу контрольного пункту. Наскільки мені відомо, мітинг не збираються проводити прямо на території КПВВ, а значить, з нашою роботою він жодним чином не пов'язаний", - стверджує Анатолій Федорчук.

Як повідомляв УНІАН, кримські татари і активісти сьогодні з 12:00 почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає в недопущенні вантажного транспорту в Крим.

За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускатимуть пішоходів і легковий транспорт.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Чубаров не виключив, що слідом за "продуктовою блокадою" Криму, окупованого Росією, кримські татари добиватимуться припинення постачання електроенергії на півострів.