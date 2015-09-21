Блокада Криму: Окупаційна влада заявила про повну заміну українських товарів на російські

10:41, 21 вересня 2015
Суспільство
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Українські товари у Криму будуть повністю замінені російськими протягом двох тижнів.

Аксенов / REUTERS

Про це заявив так званий "глава республіки" Сергій Аксьонов, передає ТАСС.

«Вже практично всі мережеві компанії і приватні підприємці уклали договори з материковими сільгоспвиробниками. У нас зараз на ринках 90% - це продукція російського виробництва. При такому підході протягом двох тижнів на полицях супермаркетів зовсім не буде української продукції», - сказав Аксьонов в ефірі телеканалу «Росія 24».

Як повідомляв УНІАН, кримські татари та активісти з 12:00 20 вересня почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає в недопущенні вантажного транспорту до Криму.

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За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.

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Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Чубаров не виключив, що слідом за "продуктовою блокадою" Криму, окупованого Росією, кримські татари будуть добиватися припинити постачання електроенергії на півострів.

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