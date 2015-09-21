Блокада Криму: 200 фур досі стоять, 18 повернулися на територію материкової України

Про це повідомив журналіст Осман Пашаєв в Instagram 21 вересня.

"Офіційне зведення з акції на кордоні з Кримом. 83 фури стоять у Каланчаку, 114 - на Чаплинці. Добровільно поїхали 18 фур", - пише журналіст.

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При цьому він зазначив, що 54 порожні фури за добу повернулися з Криму на територію материкової України.

Офіційна зведення з акції на кордоні з Кримом. 83 фур стоять у Каланчаку, 114 на Чаплинці. Добровільно поїхали 18 фур. 54 порожні фури за добу повернулися з Криму на материкову України. Фото опубліковано Osman Pashayev (@osmanpashayev) Сен 21 2015 в 1:21 PDT

Як повідомляв УНІАН, кримські татари та активісти 20 вересня з 12:00 почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає в недопущенні вантажного транспорту до Криму.

За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно будуть пропускати пішоходів і легковий транспорт.