Блокада Криму: 200 фур досі стоять, 18 повернулися на територію материкової України
Через блокаду на в'їзді до Криму у Каланчаку стоять 83 фури, на Чаплинці – 114 фур, 18 машин повернулися добровільно.
Про це повідомив журналіст Осман Пашаєв в Instagram 21 вересня.
"Офіційне зведення з акції на кордоні з Кримом. 83 фури стоять у Каланчаку, 114 - на Чаплинці. Добровільно поїхали 18 фур", - пише журналіст.
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При цьому він зазначив, що 54 порожні фури за добу повернулися з Криму на територію материкової України.
Як повідомляв УНІАН, кримські татари та активісти 20 вересня з 12:00 почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає в недопущенні вантажного транспорту до Криму.
За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно будуть пропускати пішоходів і легковий транспорт.