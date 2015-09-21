Нова патрульна поліція в Артемівську почне набір співробітників 29 жовтня
29 жовтня в Артемівську почнеться прийом бажаючих в нову патрульну поліцію.
Про це повідомляє 06274.com.ua з посиланням на начальника Артемівського міського відділу міліції Сергія Чернишова.
Чернишов припустив, що з прийомом співробітників в поліцію проблем не буде, так як планується графік зробити позмінним і змінити алгоритм дій поліції, а також підвищити заробітну плату.
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«Різницю між нинішньою міліцією і майбутньої поліцією начальник міського відділу визначає, насамперед, новою філософією ставлення до роботи. Найголовнішим завданням для нової поліції має стати гасло: «Служити і захищати», для того, щоб повернути до правоохоронців довіру громадян», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до 7 листопада всі, хто буде підходити за моральними, фізичними і психологічними даними, зможуть приступити на службу в нову поліцію.