"Все написане - брехня": Савченко не визнала свою провину у російському суді
Українська льотчиця, народний депутат Надія Савченко сьогодні в російському суді заявила, що не визнає свою провину у сфабрикованій кримінальній справі про вбивство і замах на вбивство.
Про це в Twitter повідомив один з адвокатів льотчиці Микола Полозов.
«Савченко: свою провину не визнаю, в обвинувальному висновку все написане - брехня», - написав Полозов.
Перед цим він повідомив, що прокурор у Донецькому міськсуді Ростовської області «бубонить» обвинувальний висновок.
Також адвокат написав, що сестру Надії Віру Савченко вилучили із зали суду у зв'язку з початком судового слідства. Віра буде виступати свідком на процесі.
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Разом з тим до зали на оголошення обвинувального висновку запустили відеооператорів.
«Хочуть картинку з "правильним" текстом показати», - зазначив Полозов.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Донецькій міський суд Ростовської області розпочав слухання по суті кримінальної справи проти Савченко.
На засідання суду не допустили журналістів, але допустили консула України і сестру.
Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.
26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.
В обвинувальному висновку у кримінальній справі йдеться про її звинувачення у замаху на вбивство та вбивство.
За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.