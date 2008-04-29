Результати сьогоднішнього тестування з математики обіцяють до 30 травня

Результати зовнішнього тестування з математики стануть відомі не пізніше 30 травня.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі незалежного оцінювання, сьогоднішнє зовнішнє тестування з математики вже завершилося, і тести, які сьогодні складали випускники шкіл, передано до пунктів перевірки. Перед цим тестові зошити та бланки відповідей були в присутності учнів упаковані в спеціальні сек’юр-паки, які виключають можливість несанкціонованого відкриття.

Всі заповнені документи спеціальним зв’язком надійдуть до пунктів тестування. Згідно з правилами проведення зовнішнього незалежного оцінювання, роботи обов’язково мають перевірятися не в тій області, в якій були заповнені. Всього в Україні створено 28 пунктів перевірки тестових робіт, до роботи яких залучено понад 6,5 тисяч фахівців.

Всі учнівські роботи будуть відскановані, після чого більша частина перевірки буде здійснена автоматично. Кожна відповідь на відкрите запитання буде перевірятися трьома компетентними спеціалістами.

Для запобігання можливим зловживанням, прізвища учасників тестування на бланках відповідей замінені на бар-коди. Отримані результати тестів будуть співставлені з прізвищами учасників безпосередньо перед виготовленням сертифікатів.

Як повідомляє інформцентр, учасники тестування з математики довідаються про свої результати не пізніше 30 травня 2008 року. Результати тестування надійдуть в індивідуальних конвертах на пункти реєстрації.