Міськрада Артемівська повернула місту історичну назву - Бахмут

14:40, 23 вересня 2015
Суспільство
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Міськрада Артемівська вирішила повернути місту історичну назву - Бахмут.

Артемовск / stejka.com

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський.

"Вітаю мешканців Бахмута! Сьогодні сесія міської ради Артемівська ухвалила рішення про перейменування населеного пункту і повернення його історичної назви – Бахмут. Також із міської мапи зникнуть більше 80 назв вулиць, що мають комуністичне походження - депутати проголосували за їх перейменування", - написав він.

"Хочу подякувати міському голові, депутатському корпусу і громаді Бахмута за принципову і патріотичну позицію в питанні викорінення тоталітарного минулого з голів і довкілля донеччан!", - наголосив Жебрівський.

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Нагадаємо, 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки".

Згідно із законом, пропаганда комуністичного та/або нацистського тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв тоталітарного комуністичного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму й забороняється.

Також забороняється виготовлення, розповсюдження, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі пам'яток, символіки нацистського тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України.

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