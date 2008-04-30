На ринку в Запорізькій області торгували вибухівкою, гранатами і патронами

У Запорізькій області на центральному ринку міста Токмак співробітники міліції вилучили вибухівку, гранати, патрони і мінометні міни і затримали підприємця, який здійснював торгівлю боєприпасами.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області, факт реалізації боєприпасів було встановлено співробітниками Запорізького облуправління кримінального розшуку.

Під час обшуку торгових кіосків було вилучено близько 100 гранат Ф-1, мінометні міни, патрони різних калібрів і близько 900 г вибухівки, а також 14 одиниць холодної зброї - в основному багнет-ножі, повідомили в ЦГЗ, зазначивши, що походження зброї поки що не встановлено.

Розв`язується питання про порушення відносно затриманого бізнесмена кримінальної справи за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами). Як покарання дана стаття передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.