Коли медіа будуть чесно і цікаво розповідати українцям про НАТО?

В Україні стартувала інформаційна кампанія про НАТО. Більшість громадян країни скептично ставляться до вступу України до Альянсу, але визнають, що мало про нього знають. Київський медіа-експерт Наталія Лигачова радить залучити до кампанії не лише державні, а й приватні телеканали.

Чесно і цікаво розповідати українцям про НАТО медіа будуть лише коли влада забезпечить прозорі тендери на проведення інформаційної кампанії. А ще – створить умови для проведення такої роботи, аби гроші були не єдиним стимулом пропагування вступу України до Північноатлантичного альянсу, переконана медіа-експерт Наталія Лигачова. «Ми знаємо як все це спрацьовує – знову будуть вимучені програми. Приватні ЗМІ і самі б могли долучитися до цього. Адже у нас вже досить «просунутих» власників, які розуміють, що не все вимірюється тільки грошима та рейтингами. Вони можуть бути зацікавлені і в іншому обличчі своїх ЗМІ». Аби ця інформаційна кампанія мала успіх, Лигачова радить робити акцент на цікаві телевізійні проекти, передусім дискусійні. «Треба щоб говорили і представники західних країн. Хай розкажуть, що дав їм цей вступ, які проблеми вони вирішують і які виникають. Бо дискусії, які раніше велися у нас, носили більш політичний характер», - каже медіа-експерт.

Німецька хвиля