Поїзд Київ - Івано-Франківськ збив Жигулі: 4 загиблих

Сьогодні о 1.20 поблизу с. Озеряни Дубенського району Рівненської області на регульованому залізничному переїзді сталося зіткнення пасажирського потяга “Київ - Івано-Франківськ” з автомобілем "ВАЗ-2105".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 4 особи (водій та пасажири автомобіля).

Скарг щодо отримання травм та погіршення стану здоров`я серед пасажирів потяга не було. Зупинка потяга становила 2 години. Рух інших потягів здійснювався об`їзними коліями.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Рівненській області.