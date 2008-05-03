Погода на 4-8 травня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, південних (крім Запорізької), Вінницькій областях, а вдень і в Криму дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вночі та вранці місцями тумани.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с, вдень у Криму та Приазов`ї пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-11°, на Сумщині та Луганщині 3-8°, у Сумській, Харківській та Луганській областях місцями на грунті заморозки 0-3°; вдень 14-19°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°.

5-6 травня - мінлива хмарність. Без опадів, лише у Карпатах, Закарпатті, Прикарпатті, у Криму та Приазов’ї, а вдень 6 травня у західних, місцями у північних та східних областях короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 6 травня у західній половині та в північних областях - південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині, а вдень 6 травня і в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, у Криму та Приазов’ї до 12° тепла, 5 травня у Луганській, Харьківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°, вдень 13-18° тепла ; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

7- 8 травня - у західних областях без істотних опадів; температура вночі 2-8° тепла, 8 травня на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°, вдень 13-18° тепла. На решті території невеликі та помірні дощі, вдень місцями грози; температура вночі 2-8° тепла, вдень 10-16°.

У Києві у неділю очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.

У Київській області завтра вночі без опадів, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°.

5-6 травня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 6 травня місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер 5 травня - північно-східний, 6 травня - південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

7- 8 травня - невеликі короткочасні дощі, вдень місцями грози. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-16°.