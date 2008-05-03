Сьогодні з Єгипту повертаються українці, які постраждали в аварії автобуса

На сьогодні заплановане повернення додому українських громадян, які постраждали внаслідок аварії туристичного автобуса у Єгипті.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МЗС з посиланням на інформацію Посольства України в Арабській Республіці Єгипет.

Постраждалий внаслідок аварії громадянин України у супроводі лікаря 2 травня був доставлений літаком до Шарм Ель-Шейха і розміщений у готелі разом зі своєю родиною. На даний час стан його здоров’я оцінюється лікарями як задовільний.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Арабській Республіці Єгипет і Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня внаслідок аварії автобуса з іноземними туристами, що прямував з курорта Шарм-Ель-Шейх до Каїра, 9 осіб загинуло і 28 отримали травми. В автобусі перебували 40 туристів з України, Росії, Великої Британії, Канади, Італії. Серед загиблих - перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації з питань економіки та фінансів Світлана Карпій.