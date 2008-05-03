У Москві пограбували приміщення Третьяковської галереї

У приміщенні Третьяковської галереї, розташованої в Лаврушинському провулку, зламали 19 сейфів. Вони знаходилися в приміщеннях на першому поверсі, які орендують різні фірми і представництва компаній.

Про напад в міліцію повідомив сторож. За його словами, через вікно в будівлю проникли двоє невідомих, вони зв`язали сторожа. Йому вдалося звільнитися лише через чотири години. Кримінальна справа порушена за статтею "Грабіж в особливо великих розмірах". Розміри збитків стануть відомі завтра, коли співробітники фірм прийдуть в свої офіси.

Музейна колекція не постраждала.

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