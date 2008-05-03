Рязанова розчарувала «Іронія долі-2»

Сучасний кінематограф переживає кризу, про що свідчить величезна кількість рімейків, - вважає кінорежисер Ельдар Рязанов.

«Сьогодні в Росії чудове нове покоління акторів. І я можу легко зняти той же «Гараж-2», але робити цього не буду», - сказав кінорежисер на учорашній прес-конференції в Тбілісі.

Ельдар Рязанов також відзначив, що не вважає успіхом фільм «Я не можу сказати, що я захоплений, перший фільм був насичений поезією, це був цілий світ. Тут я не побачив і не почув нічого нового, і мене не переконали історії героїв, що зустрілися через 30 років», - сказав Рязанов.

Відповідаючи на запитання журналістів, кінорежисер повідомив, що працює над новим кінопроектом, проте утримався від подробиць. «Поки все в проекті, це самий початок, поки немає навіть грошей на цей фільм і я не хочу забігати наперед», - сказав Рязанов, повідомляє ІА «Новости-Грузия».

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