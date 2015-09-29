Російський суд засудив до 24,5 років колонії учасника УНА-УНСО, обвинуваченого в боях у Чечні

Про це повідомляє ТАСС.

Раніше МЗС України викликав консула посольства Росії для вручення йому ноти у зв'язку з порушенням російською стороною прав громадян України — Миколи Карпюка та Станіслава Клыха, фігурантів справи членів УНА-УНСО, яка розглядається в суді Чечні.

Як повідомляв УНІАН, в кінці серпня в Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи проти двох громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Кліха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на стороні місцевих ополченців у 1990-х роках.

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За версією російського слідства, на початку 1990-х років на території України була створена воєнізована політична організація праворадикального спрямування «УНА-УНСО», що дотримується націоналістичної ідеології, одними з цілей і завдань якої були надання протидії російській владі в будь-якій формі і знищення громадян РФ російської національності".

Слідчі стверджують, що, «поділяючи зазначені цілі і завдання, в зазначений час на території України до її складу увійшли громадяни України Микола Карпюк, Станіслав Кліх, Олександр Малофєєв, Олександр Музичко та інші особи».

«Так, виконуючи накази керівників банди, Карпюк спільно з Музичко очолили банду під назвою «Вікінг», до якої також увійшли учасники «УНА-УНСО» Дмитро Ярош, Юрій Долженко, Олександр Малофєєв, Станіслав Кліх та інші особи», - стверджують російські слідчі.

Вони заявляють, що в період з грудня 1994 по січень 1995 року Карпюк, Кліх, Малофєєв спільно з іншими учасниками банд неодноразово брали активну участь у бойових зіткненнях з військовослужбовцями ЗС РФ на території президентського палацу, площі «Хвилинка» та залізничного вокзалу міста Грозного, в ході яких вбили щонайменше 30 військовослужбовців і 13 завдали поранення.

"В даний час слідством зібрана достатня доказова база, в зв'язку з чим кримінальну справу стосовно Карпюка і Кліха із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

«Раніше у відношенні учасника банди «Вікінг» - громадянина України Олександра Малофєєва кримінальну справу виділено в окреме провадження у зв'язку з укладенням досудового угоди про співробітництво, яке також із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті», - відзначили в Слідчому комітеті РФ.

Нагадаємо, Кліх і Карпюк були заарештовані більше року тому, і за цей час до них жодного разу не був допущений консул України.