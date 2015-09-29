Суд вкотре довів політичну вмотивованість надуманої та повністю сфабрикованої справи Савченко - МЗС

Про це йдеться в коментарі МЗС України, розповсюдженому департаментом політики і комунікацій відомства.

«29 вересня ц.р. Донецький міський суд Ростовської області вкотре довів політичну вмотивованість цієї надуманої та повністю сфабрикованої справи, відмовивши у задоволенні клопотання захисту про використання в ході судових слухань технічних засобів для представлення доказів та не дозволивши застосовувати поліграф при проведенні допиту Надії Савченко.

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Порушуючи взяті на себе зобов’язання у рамках Ради Європи, російська сторона продовжує ігнорувати статус Надії Савченко як члена Парламентської Асамблеї Ради Європи, що користується відповідним імунітетом, наявність якого підтверджено відповідним висновком Комітету ПАРЄ з питань правил, процедури, імунітетів та інституційних справ», - говориться в коментарі.

МЗС вимагає від Російської Федерації негайно припинити зазначений судовий фарс та звільнити Надію Савченко та всіх інших громадян України, які продовжують незаконно утримуватися на території Росії, підкреслюється в коментарі.

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Як повідомляв УНІАН раніше, донецький міський суд Ростовської області РФ відмовив в задоволенні клопотання про допит в українській льотчиці, народного депутата Надії Савченко на поліграфі. Також суд відмовив у використанні проектора з картами місцевості.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі та перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі проти Савченко мова йде про звинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.