Нацбанк про динаміку інфляції та неадекватність доходів населення

Динаміку інфляції в першому кварталі поточного року визначала неадекватність темпів зростання доходів населення показникам розвитку економіки.

Про це йдеться в «Монетарному огляді за перший квартал 2008 року», розміщеному на офіційному сайті Національного банку України.

«Значну роль в інфляції продовжували відігравати внутрішні чинники, а саме - поглиблення макроекономічних дисбалансів, пов`язаних із неадекватністю темпів і структури зростання доходів населення динаміці кількісних і якісних показників економічного розвитку», - йдеться в огляді.

Також НБУ зазначає, що в деякій мірі на показник інфляції першого кварталу впливали зовнішні чинники, зокрема загальносвітові тенденції зростання цін на енергоносії та продовольство. На індекс споживчих цін також істотно вплинуло зростання оптових цін - індекс цін виробників промислової продукції в 2007 р. становив 123,3%, а в першому кварталі 2008 р. – 112,4%.

За інформацією НБУ, вплив високих темпів кредитування на інфляційні процеси в першому кварталі ц. р. був обмеженим. «Проте активна кредитна діяльність банків (особливо на ринку споживчих кредитів) закладає ризики на майбутнє, пов`язані з накопиченням фінансових дисбалансів і погіршенням якості кредитного портфеля. В разі реалізації ці ризики можуть вплинути й на стабільність національної валюти», - зазначає НБУ.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в березні проти лютого 2008 року становила 3,8%, з початку поточного року зростання споживчих цін становило 9,7%.

У березні 2008 р. до березня минулого року інфляція становила 26,2%, у січні-березні до аналогічного періоду 2007 року – 22,5%.

На початку квітня 2008 року Світовий банк погіршив прогноз показника інфляції в Україні на 2008 рік із 13,8% (жовтневий прогноз) до 17,2%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, у 2006 році - 11,6%, у 2005 році - 10,3%.